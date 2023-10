Santos tem diversos problemas para o clássico

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (08), às 16h, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Marcelo Fernandes vem quebrando a cabeça, já que tem muitos desfalques para escalar a equipe para o clássico.

Este cenário é decorrente da briga generalizada durante o embate contra o Vasco, na última rodada, na Vila Belmiro. Após Soteldo provocar o time carioca, uma confusão se iniciou, e muitos cartões foram distribuídos. O lateral-esquerdo Dodô e o próprio venezuelano receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Além disso, o meia Lucas Lima e o volante Rodrigo Fernández foram expulsos.

Por fim, Marcelo Fernandes ainda não sabe se poderá contar com o atacante Mendoza. O colombiano, que é vice-artilheiro do Santos na temporada, se recupera de um estiramento na panturrilha direita e segue como dúvida.

Para a vaga de Dodô, que estava improvisado como zagueiro, o escolhido deve ser Messias. Ele entrou no duelo contra o Vasco, justamente no lugar do lateral-esquerdo e deve começar o clássico. Já no lugar de Lucas Lima, Marcelo Fernandes deve colocar mais um volante em campo, como Nonato ou Dodi. Assim, Jean Lucas deve atuar mais avançado.

Contudo, a grande dúvida está no ataque. Sem Soteldo e sem Mendoza, o técnico santista deve colocar mais um atacante de área em campo. Furch é o favorito, mas Morelos e Silvera também têm expectativas de serem titulares. Assim, Marcos Leonardo deve atuar mais como um segundo atacante. Marcelo Fernandes terá mais três dias para definir o time titular para o clássico.

