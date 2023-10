Luciano diz que só sai do São Paulo se presidente vendê-lo

Ídolo do clube e queridinho da torcida do São Paulo, o atacante Luciano tem futuro incerto no clube. O jogador recusou uma oferta da Arábia Saudita no meio do ano para tentar conquistar a Copa do Brasil com o Tricolor Paulista e conseguiu o feito. Contudo, uma nova proposta do Oriente Médio poderia balançar com o camisa 10.

Luciano e seus empresários acreditam que os sauditas voltarão a fazer carga pela sua contratação no fim do ano. E caso isso aconteça, será difícil para o São Paulo mantê-lo no elenco. Contudo, em evento da celebração da conquista da Copa do Brasil, o jogador afirmou que só sai do Tricolor se o presidente vendê-lo. Além disso, reafirmou seu desejo de cumprir seu contrato até o final.

“Eu estou focado no São Paulo. Quando surgiu a proposta, veio até mim mesmo, meu empresário até ficou bravo comigo (pela recusa), mas falei para ele que ia ganhar a Copa do Brasil. Tenho contrato até o final do ano que vem e espero cumprir”, disse Luciano, que prosseguiu.

“Eu tenho contrato, o Luciano está aqui, está no São Paulo. Vou ficar aqui, a não ser que o presidente me venda, me empreste… Não sei o que ele vai fazer (risos)”, completou o camisa 10.

Salário e concorrência pode influenciar saída de Luciano

Com 30 anos, o atacante vê o interesse como uma última possibilidade de grande transferência para o futebol do exterior. Além disso, conseguir garantir um último grande salário também agrada. Por fim, o camisa 10 entende que a concorrência pode aumentar na próxima temporada.

Ainda muito importante e querido pelo torcedor, o camisa 10 enfrenta uma forte concorrência no time titular após a chegada de Lucas Moura. Com a expectativa de James Rodríguez atingir seu melhor nível em 2024, a situação pode ficar ainda mais difícil. Contudo, ele ressalta que, os anos se passam, mas ele segue titular. E sem precisar mudar de função em campo.

“Mudar de posição jamais, o treinador vai ter que arrumar um lugar para mim no time. Entra e sai ano, e o Luciano está firme. Todos duvidam de mim, mas eu sempre mostro minha capacidade e estou aí. Espero que, no ano que vem, a gente possa fazer um grande ano também”, concluiu o atacante.

