Presidente do Corinthians admite erros durante seu mandato

O Corinthians deu adeus à Copa Sul-Americana, ao perder para o Fortaleza por 2 a 0, nesta terça-feira (3), na Arena Castelão. Com o resultado, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, terminará seu mandato sem conquistar um título. É uma marca negativa que não acontecia há 35 anos. Após a partida, o mandatário admitiu que errou em alguns planejamentos para a temporada.

“No futebol, a gente não tomou as melhores decisões, por isso tantos treinadores. Se tivéssemos feito as melhores escolhas, não teríamos passado por tudo o que passamos, o que é o motivo realmente desta eliminação, como foi a da Copa do Brasil. Temos que seguir trabalhando com o Mano, que seja o caminho a percorrer, para o próximo presidente ter melhores escolhas lá na frente”, disse Duílio, que prosseguiu.

“Concordo (que a eliminação reflete o ano). Parte de nós do comando do futebol não tivemos boas escolhas, erramos, tivemos que trocar no meio do caminho, e o resultado está aí. No futebol, quando você faz tudo certo já é difícil de ganhar; quando você erra, é praticamente impossível. E nós erramos. Não no planejamento, mas nas escolhas”, completou o mandatário.

Além disso, Duílio também admitiu falhar em demitir e contratar muitos treinadores. Ele falou que alguns trabalhos ficaram inviáveis para continuar, mas reconheceu que deveria ter se planejado melhor.

“Sem dúvida, é isso. Não é talvez. Nós erramos nas escolhas e por isso tantos treinadores. A gente sabe que atrapalha. Sempre prezamos pelo tempo de trabalho, mas foi inviável a manutenção do tempo de trabalho porque erramos nas escolhas, infelizmente”, finalizou o presidente do Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.