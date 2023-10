Alunos de ONG treinam em campo usado pela Croácia na Copa-2014

Sede da seleção croata na Copa do Mundo de 2014, o Centro de Treinamento de Praia do Forte está em Mata de São João (BA), a 56 km de Salvador. O lugar se desenvolve como um polo do futebol. Afinal, hoje é espaço para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos terem aulas de futebol de campo. Nele, o projeto “Oportunidade Através do Esporte” é uma iniciativa da ONG De Peito Aberto que, todos os anos, abre 150 vagas e, desde seu início em 2018, já atendeu mais de 600 crianças.

No espaço, os atletas recebem, de forma gratuita, kit de material com camisa, short, chuteira, meião e caneleira para utilização durante as atividades do projeto. As aulas, aliás, ficam a cargo de um profissional de Educação Física.

“Com o passar dos anos, desenvolvemos essa experiência que permite unir grandes empresas com a gestão pública. Em Mata de São João, por exemplo, temos o apoio da Prefeitura local e de empresas”, explica Hagmar Madeira, diretor e fundador da ONG De Peito Aberto.

A ONG também se destaca por identificar estruturas públicas para aplicar atividades educacionais e esportivas através da sua metodologia diferenciada. Ou seja, na aprendizagem motora, tática e socioambiental com abordagens específicas para cada faixa etária. A Arena Independência, em Belo Horizonte, também é um dos pontos utilizados. No campo, são realizadas aulas de futebol para meninas entre 7 e 17 anos de idade.

