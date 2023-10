Boca Juniors tenta tirar destaque do Atlético na temporada

O Boca Juniors enviou uma oferta ao volante Battaglia, do Atlético, nos últimos dias. A revelação foi feita pela próprio atleta, em entrevista ao canal “TyC Sports”.

A consulta pelo atleta aconteceu em agosto. No entanto, o assunto não ganhou maior proporção, afinal, o Atlético não pensa em desfazer de Battaglia neste momento.

“Havia algo com o Boca. Eu já estava aqui no Atlético. A ideia do clube não era me liberar. Eles (Boca) me procuraram, conversei com eles e decidi ficar aqui”, declarou Battaglia.

Aliás, o volante é um dos destaques do Galo na temporada. Ele chegou a pedido de Eduardo Coudet e rapidamente ganhou a posição ao aproveitar uma lesão de Allan – hoje atleta do Flamengo.

Com Felipão, Battaglia é um dos grandes atletas e titular absoluto.

Battaglia foi contratado pelo Galo em abril de 2023, junto ao Mallorca, da Espanha. O clube mineiro investiu 800 mil euros (R$ 4,3 milhões) na época. Ele já fez 33 jogos com a camisa alvinegra e marcou um gol.