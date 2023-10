Com jogos na América do Sul, Copa-2030 será disputada em três continentes

A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes, um feito inédito na história da competição. Com partida de abertura no Uruguai, a competição também terá jogos na Argentina e no Paraguai. Na Europa, Espanha e Portugal sediarão o torneio. Já o Marrocos será o representante do continente africano.

O Conselho da Fifa referendou a decisão pela disputa do Mundial nos continentes distintos. A entidade, aliás, confirmou que Portugal, Espanha e Marrocos foram os únicos países que se candidataram para sediar o torneio. As três sedes, no entanto, ainda passarão por ratificação no Congresso da Fifa. O processo acontecerá em 2024.

Havia, sim, a expectativa que uma candidatura com Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai fosse à frente. Isso, no entanto, não aconteceu. Assim, do quarteto, apenas o Chile não receberá o torneio.

Disputa da Copa do Mundo de 2030 na América do Sul

Aliás, foi Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, quem anunciou que Uruguai, Argentina e Paraguai receberão partidas da Copa do Mundo de 2023. A escolha do jogo de abertura ser em Montevidéu, no Uruguai, é uma homenagem aos 100 anos da primeira edição do torneio, disputada em 1930 no país sul-americano. Em suas redes sociais, Alejandro postou uma foto ao lado dos presidentes das confederações da América do Sul que sediarão o Mundial.

“A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes. Assim, vamos começar aqui e vamos terminar na Europa, onde será a final”, disse Alejandro Domínguez.

Formato da Copa do Mundo de 2030

Assim como na edição de 2026, a Copa do Mundo de 2030 contará com 48 seleções. Ou seja, no total, serão disputados 104 jogos. Aliás, vale destacar que os países que sediarão a competição já estão confirmados no torneio.

