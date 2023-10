Marlon Freitas e Segovinha curtem anúncio o Botafogo demissão de Lage

A postagem do Botafogo que anunciou a demissão do técnico Bruno Lage rendeu curtidas de jogadores do próprio time. Marlon Freitas e Segovinha, por exemplo, deixaram o “like” na publicação no perfil oficial do Instagram do clube. Além disso, quem também se manifestou pela mesma ferramenta foi Tiano Gomes, gerente geral das categorias de base do Alvinegro.

O treinador português, por sinal, já vivia fase turbulenta e de desgaste com relação à torcida. As mexidas feitas na equipe nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro tiveram alto índice de reprovação dos torcedores. Há algumas semanas, quando preferiu colocar formações mistas para encarar o Defensa y Justicia, Lage viu a pressão aumentar depois da eliminação na Copa Sul-Americana.

Assim, a situação só piorou. O time passou a oscilar bastante e chegou a emendar quatro derrotas consecutivas na temporada. Além de perder para os argentinos, viu Flamengo, Atlético-MG e Corinthians levarem a melhor na Série A. Somado a isso, a escolha de barrar Tiquinho Soares, artilheiro e melhor jogador da competição, serviu como mais combustível para alimentar as divergências com o elenco. O clima ficou insustentável e John Textor, proprietário da SAF do Glorioso, resolveu demiti-lo.

Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo; Confira o posicionamento institucional desta terça-feira (3) O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal. O Botafogo destaca o profissionalismo,… pic.twitter.com/ySh6ZHw58H — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 4, 2023

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.