Da serenidade à perda de controle: o caminho de Bruno Lage até a demissão

Quando o telefone de Bruno Lage tocou, no início de julho, o português deixou seu descanso em Lisboa e aceitou o desafio de assumir o Botafogo, líder do Brasileirão. Nas primeiras coletivas, mostrou-se bastante sereno e garantiu que daria continuidade ao trabalho de sucesso dos antecessores – Luís Castro e Cláudio Caçapa. No entanto, com o passar dos três meses, o técnico passou a usar as entrevistas para mostrar seu temperamento forte e para tentar explicar suas decisões cada vez mais impopulares. Nesta terça-feira, em meio aos maus resultados que põem o título em risco, e o desgaste com elenco e torcida, veio o anúncio da demissão.

Os jogos iniciais de Lage mostraram um homem de poucas reações no banco de reservas. Muitos alvinegros, aliás, chegaram a debater essa postura e o criticaram nas redes sociais. Mais de uma vez, o comandante disse que tentava não passar nervosismo aos jogadores, como justificativa à tranquilidade. Havia no ar uma sensação, a partir de algumas declarações e do contrato curto, de que o treinador pensava apenas em se promover com a conquista já encaminhada e retornar com outro status para a Europa.

Durante o período, houve bons momentos na relação. A vitória sobre o Internacional por 3 a 1, em 13 de agosto, por exemplo, teve no segundo tempo o melhor momento da equipe no recorte com Bruno Lage à frente. Antes disso, a decisão de escalar muitos reservas nas oitavas de final da Copa Sul-Americana havia dado resultado, apesar do sufoco para se classificar contra o Guaraní-PAR.

Bruno Lage eleva o tom

Alguns experimentos na equipe deram errado e contribuíram para que a postura mudasse totalmente. Afinal, o português não admitia o baixo de rendimento e defendia suas escolhas, independentemente do resultado. Passou, então, a ficar na defensiva e elevar o tom de voz, criticando desde a organização da competição, como no caso da data do clássico contra o Flamengo, e principalmente a arbitragem, na parte do VAR. Ele disse, inclusive, que “querem manter o campeonato animado até o fim” após o polêmico gol anulado na derrota para o Atlético-MG.

O ponto alto da difícil relação com a opinião pública, entretanto, foi quando colocou o cargo à disposição e encerrou uma coletiva por acreditar que os jogadores estivessem sendo muito pressionados. Dessa forma, criou uma pequena crise antes mesmo da sequência negativa de resultados no Brasileirão. Posteriormente, explicou que desejava chamar a atenção e as críticas para si, e não para o campo.

Mudanças na equipe

1) Tchê Tchê saiu do meio de campo e foi para a ponta direita, onde não rendeu

2) JP Galvão, volante há dois anos, barrou Di Placido na lateral e foi muito mal

3) Tiquinho foi barrado e, ao entrar no segundo tempo, marcou logo um gol

4) Tchê Tchê escalado na lateral-direito, fragilizando bastante o meio de campo

Lage, com isso, foi se afastando do grupo e perdeu completamente o controle do trabalho ao deixar Tiquinho Soares no banco de reservas contra o Goiás, na última segunda-feira. Apesar dos elogios à qualidade do centroavante, artilheiro do Brasileirão com 14 gols, pareceu não confiar em seu poder de decisão em um momento tão importante. Mais uma vez, interferiu no que vinha dando certo.

“Puxem para cima agora, é do que eles (jogadores) precisam. O torcedor do Botafogo é apaixonado, de um clube grande, mas na primeira rodada estavam lá 10 mil. Agora estão 50, 60 mil a empurrar esse time. Foram eles (jogadores) que puxaram para cima. Agora eles precisam desse carinho. E não que “olha, vamos entregar o ouro, vamos perder”. Não, c******! Acreditem como nós, porque eles acreditam. Estavam com 10 jogadores a correr, p****.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.