O Palmeiras encerrou, nesta quarta-feira (04), a preparação para o duelo contra o Boca Juniors. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Aliás, esta será a quarta vez seguida que o Verdão chega entre os quatro melhores da competição. E, em todas elas, Gómez esteve presente e com papel importante.

“Há quatro anos seguidos que estamos aí na semifinal, brigando para disputar mais uma final. A gente se prepara como tem de ser, trabalhando com seriedade. Como no jogo lá, sabemos que vai ser difícil, mas, taticamente e defensivamente, fizemos um bom jogo e tivemos nossas chances também. Encerramos nossa preparação hoje aqui e amanhã, na nossa casa, temos de entrar focados, fortes. Teremos nossas chances e temos de ter a mente tranquila para finalizar bem e fazermos nosso trabalho da melhor maneira”, disse Gómez, para o site oficial do Palmeiras.

Aliás, para conseguir a classificação para a final, o Palmeiras espera contar com uma atmosfera incrível no Allianz Parque. Afinal, a torcida organizada promete fazer uma das maiores recepções da história do clube e criar um clima hostil para o confronto. Algo valorizado pelo paraguaio.

“Com certeza, ajuda muito. O Palmeiras se impõe muito quando joga em casa, a torcida faz um trabalho fenomenal. Assim nos ajuda muito para podermos pressionar o adversário, é fundamental. Contamos com a ajuda deles também. Todos juntos, podemos fazer história mais uma vez”, finalizou o zagueiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.