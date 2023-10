Santos tenta vencer Palmeiras pela primeira vez na gestão Rueda

O Santos encara o Palmeiras no domingo (8), às 16h, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe segue sua luta contra o rebaixamento, mas também tem um tabu para quebrar contra o rival. Afinal, o Alvinegro Praiano tenta vencer o Alviverde pela primeira vez na gestão Andrés Rueda.

Aliás, a última vitória do Alvinegro Praiano sobre seu rival foi em 2019, exatamente quatro anos atrás, quando o presidente ainda era José Carlos Peres. Na ocasião, o Peixe bateu o Verdão por 2 a 0, com gols de Gustavo Henrique e Marinho, pelo Brasileirão daquele ano. Desde então, são 12 clássicos, com três empates e nove vitórias do Palmeiras, incluindo uma na final da Libertadores de 2020.

Já na gestão Rueda, são nove confrontos, com um empate e oito derrotas, o que dá um aproveitamento de 3,7%. Como o Peixe passará por uma eleição no final do ano e o atual mandatário não vai concorrer ao novo pleito, esta é a última chance do presidente ”vencer” o Palmeiras.

Além disso, o que assusta também é o número de técnicos dos clubes neste período. Desde a última vitória, o Palmeiras teve apenas dois treinadores nos confrontos, sendo Vanderlei Luxemburgo nos dois primeiros confrontos e Abel Ferreira nos dez restantes. Já o Peixe contou com oito treinadores nos últimos jogos contra o Palmeiras: Jesualdo Ferreira, Cuca, Marcelo Fernandes, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fábian Bustos, Orlando Ribeiro e Odair Hellmann.

Os duelos entre Santos e Palmeiras na gestão Rueda

30/01/2021 – Santos 0 x 1 Palmeiras – Libertadores

06/05/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulista

10/07/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos – Brasileiro

07/11/2021 – Santos 0 x 2 Palmeiras – Brasileiro

13/03/2022 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulista

29/05/2022 – Santos 0 x 1 Palmeiras – Brasileiro

19/09/2022 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Brasileiro

04/02/2023 – Palmeiras 3 x 1 Santos – Paulista

20/05/2023 – Santos 0 x 0 Palmeiras – Brasileiro

