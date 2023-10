Comediante dispara contra Fagner: ‘Coloca a carreira dos colegas em risco’

O ator, empresário e comediante Antônio Tabet, conhecido também como Kibe, utilizou as redes sociais para criticar a postura do lateral-direito do Corinthians Fagner. Tudo por causa de um lance no jogo entre Fortaleza e Timão.

Inicialmente, Tabet lamentou a postura do defensor nos jogos e disse que o atleta coloca os companheiros de profissão em risco.

“Fagner frequentemente coloca a carreira dos colegas de profissão em risco com entradas violentas e desleais. Incrível como ainda não foi exemplarmente punido pelas autoridades do esporte ou até pelos próprios companheiros. Um dia, terá o que merece”, destacou o ator.

O lance citado por Tabet foi um carrinho de Fagner no lateral Bruno Pacheco. O momento da partida chamou atenção e rapidamente viralizou nas redes sociais.

pic.twitter.com/sIZTmhsZum — siga: out of context brasileirão (@midiasoutbr) October 4, 2023

O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite de terça-feira (3), e se classificou para a final da Copa Sul-Americana.