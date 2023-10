Em reta final de recuperação, Arrascaeta volta a treinar em campo

Após realizar trabalhos na academia nos últimos dias, Arrascaeta voltou a fazer atividades no campo nesta quarta-feira (4). O uruguaio cumpre processo final de recuperação de lesão na coxa esquerda e ainda não participa do treinamento com o elenco. Dessa forma, a presença dele na partida contra o Corinthians no sábado, em São Paulo, ainda é incerta.

Assim, no Ninho do Urubu, o camisa 14 realizou atividades com membros da preparação física do Flamengo. Há a expectativa que ele integre o treino com o elenco nos próximos dias. No entanto, a ideia é não forçar um retorno antes que ele esteja totalmente recuperado do problema.

Convocado para a seleção do Uruguaio

Mesmo fora dos jogos do Flamengo, Arrascaeta foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para os jogos da seleção do Uruguai, contra Colômbia, no dia 12, e, posteriormente, contra o Brasil, no dia 17, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Flamengo no Brasileirão

O Flamengo é o quinto colocado do Brasileirão, com 43 pontos. Atualmente, a diferença para o líder Botafogo é de nove pontos. Após o confronto diante do Corinthians, o Rubro-Negro encara Cruzeiro (fora), Vasco (casa) e Grêmio (fora).

