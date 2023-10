Diniz completa 100 jogos pelo Fluminense; relembre momentos

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores. Além da possibilidade de classificar os jogadores tricolores para decisão da competição, Fernando Diniz tem outro motivo para celebrar.

Momento de Diniz

O treinador, afinal, está completando 100 jogos da segunda passagem pelo Fluminense. O técnico retornou para equipe tricolor em abril do ano passado e vem conseguindo fazer um bom trabalho. O comandante, afinal, acabou sendo escolhido como interino da Seleção Brasileira.

Após saída conturbada de Abel Braga, Fernando Diniz implementou um novo padrão de jogo ao Fluminense no ano passado. O jogadores tricolores, assim, conseguiram uma classificação direta para Libertadores depois de terminar na terceira colocação do Brasileirão 2022.

LEIA MAIS: Exclusivo J10: Ex-Fluminense descarta favoritismo na semifinal: ‘Não existe’

No começo desta temporada, os jogadores tricolores também continuaram apresentando boas atuações. O Fluminense, assim, conseguiu aplicar uma goleada histórica diante do Flamengo na final do Campeonato Carioca.

Além da Libertadores, os jogadores tricolores também vêm fazendo uma boa campanha no Brasileirão. O time, afinal, briga pelas primeiras posições do campeonato e é o único mandante invicto da competição.

Fernando Diniz não conseguiu apresentar um trabalho regular e convincente na primeira passagem, mas está conseguindo se reinventar no Fluminense. O treinador atualmente é bem visto pela torcida tricolor e está bem próximo de fazer história nas Laranjeiras.

A equipe tricolor precisa de uma vitória em Porto Alegre para se classificar. O time não chega em uma final de Libertadores desde 2008. Fernando Diniz, assim, se aproxima de uma das maiores conquistas da carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.