Vasco ignora Fla-Flu e solicita ao Governo do Rio dois jogos no Maracanã

De olho na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco enviou um ofício ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (4), com o pedido de mais dois jogos no Maracanã. Tratam-se das partidas diante do líder Botafogo e contra o Corinthians, nas 32ª e 36ª rodadas, respectivamente.

Dessa forma, a diretoria cruz-maltina ignorou os atuais gestores do estádio, Flamengo e Fluminense, visto que ambos os jogos serão realizados fora do prazo do atual Termo de Permissão de Uso aos rivais cariocas.

Vale destacar que o atual Termo de Permissão de Uso (TPU) da dupla Fla-Flu se encerra no próximo dia 23. Esse termo é utilizado para concessão do Maracanã feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Algo que acontece desde o rompimento com o consórcio Odebrecht, em abril de 2019, ainda no governo de Wilson Witzel.

Confira detalhes do calendário

No momento, a CBF ainda não definiu as datas das duas partidas, porém a tendência é que aconteçam em novembro. Quando o Vasco estiver em campo para o clássico com o Botafogo, o Fluminense também atuará no Rio de Janeiro. Na 32ª rodada, o Tricolor irá medir forças com o São Paulo. Por outro lado, a decisão da Copa Libertadores está marcada para o dia 4 de novembro. Com isso, a entidade pode alterar o calendário, e o Tricolor pode estar na decisão.

Quatro rodadas depois, o Gigante da Colina terá o mando de campo contra o Corinthians, enquanto o Flamengo enfrenta o Atlético-MG, no fim de semana de 24 e 25 de novembro, no Rio de Janeiro.

No pedido, o Vasco reitera que por determinação da Polícia Militar, São Januário não pode receber clássicos, assim como a restrição da torcida visitante (5%), no jogo com o Corinthians. O Governo do Estado do Rio de Janeiro irá analisar o assunto e já se prepara para a renovação do TPU.

Outros eventos no Maracanã

Até o fim do ano, mais dois eventos estão marcados para o Maracanã. Entre eles, está o show do cantor inglês Paul McCartney, em 16 de dezembro, e de Ivete Sangalo, quatro dias depois.

