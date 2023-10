Ex-Atlético, meia acerta com equipe do Panamá

Com passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, entre elas, o Atlético, o meia Dwann Oliveira, de 31 anos, acertou a sua transferência para o futebol do Panamá. Ele jogará pelo Tauro FC. Aliás, esse será o terceiro clube do brasileiro no país. Anteriormente, defendeu o Veraguas CD e San Miguelito. Assim, Dwann falou sobre a sua chegada e projetou uma busca por títulos.

“Chego extremamente motivado para esse novo desafio no futebol panamenho. Já conheço o país, o futebol local, então já venho com essa vantagem e a adaptação será mais fácil. Em 2022, fui eleito para a seleção do campeonato. Espero poder dar prosseguimento ao trabalho que fiz antes, agora defendendo o Tauro, que é a principal equipe do país. O meu objetivo é conquistar títulos pelo clube”, Dwann.

Aliás, no Brasil, atuou no Atlético. Mas ,fora do Brasil, não foi apenas no futebol panamenho que Dwann jogou. Afinal, o meia já teve passagens por Portugal e Nicarágua. O jogador avaliou o nível do futebol local e destacou o crescimento do esporte no país.

“O futebol tem crescido em todos os lugares do mundo, podemos ver isso em todos os lugares, equipes de menor expressão vencendo clubes grandes e aqui não é diferente. O futebol local vem evoluindo bastante, as equipes contratam jogadores estrangeiros que trazem uma qualidade a mais. Tem muito investimento aqui e isso aumenta a qualidade do futebol. O povo do Panamá é muito apaixonado por futebol”, concluiu.

