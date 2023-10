Atlético de Madrid vence Feyenoord de virada na Champions

Em jogo emocionante no Civitas Metropolitano, o Atlético de Madrid contou com o apoio de seus torcedores para vencer o Feyenoord por 3 a 2, de virada, com dois gols do artilheiro Álvaro Morata nesta quarta-feira (4). A partida era um confronto direto pela liderança do Grupo E da Champions, que agora pertence aos Colchoneros.

O Feyenoord abriu o placar, com um gol contra de Hermoso logo aos sete minutos. Mas, cinco minutos depois, Morata empatou o jogo. Até que aos 34 minutos, Hancko recolocou os visitantes em vantagem. Nos acréscimos do primeiro tempo, Griezmann empatou novamente. Na segunda etapa, a estrela de Morata brilhou logo aos dois minutos e garantiu o triunfo. Os holandeses pressionaram nos minutos finais da partida, mas não foi o suficiente para superar a boa atuação do goleiro Oblak.

Dessa maneira, o Atlético de Madrid chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo E. O Feyenoord, por sua vez, é o vice-líder com três pontos. Na sequência aparece a Lazio, com um, enquanto o lanterna Celtic ainda não somou pontos. Mas, os escoceses recebem os italianos na tarde desta quarta-feira e consequentemente terá alteração na tabela.

