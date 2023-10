Reforços do Santos: jogadores vivem momentos distintos com a camisa alvinegra

Os movimentos do Santos na janela de transferências do meio do ano foram importantes para a virada de chave da equipe no Brasileirão. No total, foram nove reforços. No entanto, nem todos os recém-contratados conseguiram engatar bom momento com a camisa do Peixe. Assim, o J10 analisa como estão as fases desses jogadores.

Os nove reforços do Santos foram: Jean Lucas, Tomás Rincón, João Basso, Dodô, Julio Furch, Alfredo Morelos, Nonato, Júnior Caiçara e Maxi Silvera. No entanto, desses nomes, os cinco primeiros conseguiram conquistar uma boa sequência no time da Vila.

Desde que retornou ao Santos, na metade de julho, Jean Lucas disputou quase todas as partidas que esteve à disposição (10 de 11 jogos). Neste período, como titular em 91% dos jogos, o meia deu duas assistências. Mas, além de contribuir no ataque, Jean tem sido fundamental no sistema defensivo. Aliás, é um dos jogadores mais elogiados pela torcida.

O venezuelano Tomás Rincón também vem caindo nas graças da torcida. O jogador de 35 anos, aliás, capitão da equipe, é mais um dos reforços que se tornou titular. Ele disputou os seis jogos que esteve à disposição, com um gol e uma assistência. Contra o Vasco, na última rodada, foi um dos destaques do time.

Titularidade na zaga

O curitibano João Basso também vem dando conta do recado. Ele é mais um jogador que não deu bobeira e já garantiu o seu espaço no time titular. Nos últimos jogos, formou dupla de zaga com Joaquim. Quem também entra nessa lista é o lateral-esquerdo Dodô. Em seu retorno ao Peixe, já disputou 11 jogos e tomou conta da posição.

Enquanto isso, o atacante Julio Furch se tornou uma espécie de 12° jogador do Santos, afinal, costuma entrar, como primeira substituição, no decorrer do segundo tempo. Em nove jogos, o argentino já marcou dois gols.

Reforços que ainda buscam se firmar

Um dos jogadores que animou os torcedores em sua contratação foi o atacante Alfredo Morelos. Ele chegou com grande expectativa por fazer sucesso no Rangers, da Escócia. No entanto, até agora, recebeu pouca minutagem em campo. Aprimorando o seu condicionamento físico, a expectativa é que comece a receber mais oportunidades.

O mesmo acontece com Nonato, que também chegou despertando o interesse dos torcedores. Ele, no entanto, entrou em campo em apenas quatro das oito partidas que esteve à disposição.

Veja os números dos reforços do Santos

Jean Lucas – disputou 10 partidas (duas assistências)

Tomás Rincón – disputou seis jogos (um gol e uma assistência)

João Basso – disputou oito jogos

Dodô – disputou 11 jogos (uma assistência)

Julio Furch – disputou nove jogos (marcou dois gols)

Alfredo Morelos – disputou uma partida

Nonato – disputou quatro jogos

Júnior Caiçara – disputou três jogos

Maxi Silvera – não jogou

