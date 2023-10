Liverpool x Union Saint-Gilloise: escalações e onde assistir

O grande favorito ao título da Liga Europa entra em campo nesta quinta-feira (5). O Liverpool recebe o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da segunda principal competição de clubes do futebol europeu. A bola rola às 16h, em Anfield, na Inglaterra, e os Reds querem manter os 100% de aproveitamento para encaminhar a classificação para fase mata-mata. O jogo terá transmissão ao vivo na TV Cultura, ESPN e Star+.

Como chega o Liverpool?

O principal objetivo do Liverpool nesta temporada é fazer uma boa campanha na Premier League e garantir uma vaga na próxima edição da Champions. No entanto, os Reds veem na Liga Europa a oportunidade de conquistar um título europeu nesta temporada. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Jurgen Klopp vai em busca da segunda vitória consecutiva no Grupo E para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Ao mesmo tempo, a superioridade técnica do Liverpool permite que o treinador faça alterações na equipe e priorize seus principais jogadores para a disputa da Premier League. Assim, o goleiro Kelleher deve ganhar uma oportunidade na vaga do brasileiro Alisson e o lateral-direito Alexander-Arnold deve seguir como opção no banco de reservas. Por outro lado, Gakpo, Thiago e Bajcetic, lesionados, estão fora do jogo desta quinta-feira.

Como chega o Union Saint-Gilloise?

Embora não tenha a mesma qualidade técnica que o Liverpool, o Union Saint-Gilloise é o atual líder do Campeonato Belga e faz um bom início de temporada. Dessa maneira, a equipe promete dificultar a vida dos ingleses nesta quinta-feira para buscar a primeira vitória nesta Liga Europa, depois de um empate em 1 a 1 com o Toulouse na rodada de estreia das equipes.

Em Anfield, o técnico alemão Alexander Blessin terá apenas Dennis Eckert Ayensa como desfalque.

Liverpool x Union Saint-Gilloise

2ª rodada do Grupo E da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 5/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (Inglaterra)

Liverpool: Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Núñez, Jota. Técnico: Jurgen Klopp

Union Saint-Gilloise: Morris; Mac Allister, Burgess, Leysen; Castro-Montes, Sadiki, Vanhoutte, Lapoussin; Amani, Nilsson, Puertas. Técnico: Alexander Blessin

Árbitro: Morten Krogh (Dinamarca)

VAR: Roi Reinshreiber (Israel)

Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star+

