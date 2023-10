Em busca do tri, Botafogo celebra 55 anos do primeiro título brasileiro

Em meio à expectativa pelo possível tricampeonato, o Botafogo celebra nesta quarta-feira (4), cinquenta e cinco anos do seu primeiro título brasileiro. Em 1968, com um dos maiores elencos de sua história, o Glorioso goleou o Fortaleza por 4 a 0, no Maracanã, e ergueu o troféu da Taça Brasil, a décima e última edição do torneio. Décadas depois, a CBF unificou a competição e o Torneio Gomes Pedrosa como títulos nacionais.

Na época, o campeonato foi dividido em duas fases, com os atuais campeões e vices dos estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo já garantidos na fase final. Além disso, as demais equipes disputavam a primeira fase, que foi dividida em três zonas diferentes.

“Hoje é aniversário da nossa Taça Brasil de 68, conquistada por um dos maiores times da história do Botafogo e do futebol. O estrelado elenco alvinegro marcou época, também alcançou o bicampeonato estadual e entrou para a galeria dos imortais. Obrigado, craques! Nosso eterno reconhecimento e admiração aos que engrandeceram a história do Clube Mais Tradicional”, publicou o clube carioca.

Campanha Gloriosa

Ao longo da campanha, o Botafogo teve que enfrentar o atraso no calendário e só estreou em dezembro, diante do Metropol, de Santa Catarina. No Maracanã, a equipe comandada por Mário Jorge Lobo Zagallo goleou o adversário por 6 a 1, porém perdeu por 1 a 0, fora de casa. Na sequência, o jogo de desempate teve um longo imbróglio entre a equipe catarinense e a Confederação Brasileira de Desportos. Esse impasse fez com que o time carioca vencesse por WO e garantisse a classificação.

Nas semifinais, o Alvinegro teria pela frente o campeão de dois anos antes (1966), o Cruzeiro. Em Minas Gerais, coube a Ferretti estufar a rede e garantir a vitória do time de General Severiano. Na partida de volta, o empate por 1 a 1 no Maracanã sacramentou a presença do Botafogo na final. O esquadrão contava com Gérson, Paulo César Caju, Jairzinho, entre outros grandes nomes do futebol brasileiro.

Diante do Fortaleza, no Presidente Vargas, Erandiz e Joãozinho marcaram para os donos da casa na decisão. Os visitantes, entretanto, deixaram tudo igual com dois tentos de Ferretti e uma boa vantagem. No Rio de Janeiro, um show do Botafogo, que carimbou o título com uma goleada por 4 a 0. Roberto Miranda, Ferretti e Afonsinho foram os responsáveis por construir o triunfo.

Botafogo conquistou o seu primeiro título brasileiro em 1968, ao derrotar o Fortaleza – Arquivo Pessoal

