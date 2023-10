Com futuro incerto, Pato pode deixar o São Paulo

Apresentado como um dos principais reforços do São Paulo para este ano, Alexandre Pato não teve bom rendimento desde que chegou ao clube. O técnico Dorival Júnior, porém, o aproveitou em apenas dois jogos. Assim, criou-se uma grande desconfiança em relação ao potencial do jogador.

No entanto, a permanência do jogador para o ano que vem é incerta. Alexandre Pato, que tem contrato com o São Paulo até dezembro deste ano, corre o risco de não permanecer. Afinal, caso seja escalado por Dorival Júnior, o atacante tem pela frente mais 13 partidas pelo Brasileiro para mostrar a que veio.

“Pato pode ainda ser aproveitado no Brasileiro. O que interessa é que o São Paulo tem, nesse mix de atletas que chegaram da base com os que já estavam, um grande elenco. No final do ano a comissão técnica vai entender quem vai ficar, quem poderá sair”, afirmou Julio Casares, presidente do clube, ao “ge”.

Dorival Júnior, porém, já comentou algumas vezes a situação de Alexandre Pato. O treinador ainda não descartou aproveitá-lo em algumas partidas. Pato, no entanto, até poderá ter alguma chance por causa da cirurgia a que Calleri será submetido no fim de outubro.

“Pato continua trabalhando, intensificando, e quando eu achar que preciso colocar… Eu sempre gostei muito do atleta, não tem outra forma de pensar. Nesse momento estou priorizando quem, na minha visão, está um pouco à frente e tentando extrair o melhor”, afirmou Dorival.

Entretanto, Alexandre Pato pode ter de ir para a partida contra o Vasco, neste sábado (7), às 18h30. Calleri está suspenso e não jogará.

