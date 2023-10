Aston Villa x Zrinjski Mostar: escalações e onde assistir

Em busca da primeira vitória na Liga Conferência, o Aston Villa recebe nesta quinta-feira (5) o Zrinjski Mostar, da Bósnia. O clube de Birmingham estreou na terceira principal competição de clubes do futebol europeu com derrota e precisa da vitória em casa para não se complicar no Grupo E. Dessa maneira, o duelo terá transmissão ao vivo no streaming da Star+.

Como chega o Aston Villa?

Os Villans não fizeram uma grande estreia na Liga Europa e perderam para o Lédia Varsóvia por 3 a 2 na primeira rodada do Grupo E. Dessa forma, os ingleses estão na lanterna da chave e precisam se recuperar na competição. Mas, o time comandado pelo técnico Unai Emery vem de uma grande vitória na Premier League. O clube de Birmingham atropelou o Brighton com uma goleada por 6 a 1 no último final de semana e chega embalado para o duelo desta quinta-feira.

No entanto, Unai Emery terá que superar alguns desfalques no elenco, uma vez que alguns de seus titulares estão fora de combate. Bailey, Álex Moreno, Mings e Buendía, todos lesionados, serão ausências nesta quinta-feira.

Como chega o Zrinjski Mostar?

O clube da Bósnia surpreendeu a todos ao vencer o AZ Alkmaar por 4 a 3, de virada, na rodada de estreia das equipes na Liga Europa, após encerrarem o primeiro tempo com uma derrota por 3 a 0. Ao mesmo tempo, o Zrinjski somou três pontos e aparece como líder isolado do Grupo E.

Além disso, para enfrentar o Aston Villa, o técnico Rendulic não tem desfalques e vai escalar sua equipe com força máxima para encaminhar a classificação para a próxima fase.

Aston Villa x Zrinjski Mostar

2ª rodada do Grupo E da Liga Conferência

Data e horário: quinta-feira, 5/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (Inglaterra)

Aston Villa: Olsen; Cash, Konsa, Lenglet e Digne; Kamara e Tielemans; Ramsey, McGinn e Zaniolo; Jhon Duran. Técnico: Unai Emery.

Zrinjski Mostar: Maric; Corluka, Jakovljevic, Radic e Memija; Ivancic, Balic e Kozulj; Cuze, Ticinovic e Kis. Técnico: Krunoslav Rendulic.

Onde assistir: Star+

