Internacional x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite desta quarta-feira (4/10) o Beira-Rio vai ter um jogo histórico entre Internacional e Fluminense. Afinal, as equipes se enfrentam pela volta da semifinal da Libertadores-2023, às 21h3o (de Brasília). Como na ida deu empate, tudo em aberto. Quem vencer decidirá contra Palmeiras ou Boca . Empate leva a decisão para os pênaltis. Para ter todas as informações e não perder nem um segundo dessa decisão, a Voz do Esporte preparou uma cobertura completa, que começa com um pré-jogo às 20h sob o comando de Diego Mazur, que também narra a partida. Não dá pra perder.

Além da narração de Diego Mazur, a cobertura da Voz do Esporte terá os comentários de Symon Casagrande e as reportagens de Igor Pagliuso. E não perca o pós-jogo. Logo depois da partida a Voz seguirá em cima com toda a repercussão

