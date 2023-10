Álvarez e Doku saem do banco e garantem vitória do City na Champions

O Manchester City venceu o RB Leipzig por 3 a 1 nesta quarta-feira (4) e manteve o 100% de aproveitamento na Champions, na liderança do Grupo G. Fora de casa, na RB Arena, na Alemanha, Phil Foden fez o primeiro gol inglês. Após empate do time da casa, com Openda, Álvarez e Doku, que saíram do banco de reservas, marcaram e garantiram a vitória do time de Pep Guardiola.

Assim, com a vitória, o Manchester City chegou aos seis pontos, isolado na liderança do grupo. Por outro lado, o Leipzig segue com três pontos.

Como foi o jogo

O Manchester City soube tratar a bola com carinho no primeiro tempo. Ao melhor estilo Pep Guardiola, o time inglês, com amplo domínio da partida, trabalhou as jogadas com muita paciência, girando a bola de um lado para o outro até abrir espaço na defesa adversária. A primeira grande chance foi aos 13 minutos, em linda jogada de Rico Lewis e Foden. Posteriormente, aos 18′, o camisa 47, em lance individual, fez fila, cortando da esquerda para dentro, e chutou com perigo. Mas foi aos 24′ que ele conseguiu mandar a bola para o fundo da rede. Após tabela entre Bernardo Silva e Lewis, Foden, próximo da marca do pênalti, inaugurou o placar na Alemanha.

Aliás, a dobradinha entre Silva e Lewis pelo lado direito do City funcionou muito bem na etapa inicial. Enquanto isso, a primeira grande chance de Haaland foi aos 30 minutos. Mesmo sem ângulo, do lado esquerdo do ataque, ele quase marcou o segundo do City. Na frente no placar, o time inglês diminuiu a pressão nos últimos minutos. Assim, viu o RB Leipzig chegar com mais perigo ao gol do brasileiro Ederson.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, o RB Leipzig, em contra-ataque fulminante, chegou ao gol de empate. Openda (contratado nesta temporada), que tocou para Poulsen, saiu em velocidade e recebeu a bola do companheiro em grande chances de marcar. Ele não desperdiçou, chutando na saída do goleiro do City. Mas o Manchester City, com pressão em busca do segundo gol, viu Haaland, aos 11′, chegar perto de marcar, após bola cruzada de Foden. E não parou por aí! Aos 17′, Foden, de falta, mandou a bola no travessão de Blaswich.

A pressão inglesa seguiu a todo vapor no decorrer do segundo tempo. O resultado veio aos 38 minutos. O argentino Julián Álvarez, que entrou no segundo tempo, fez em um golaço. Aliás, ainda deu tempo para Doku, em jogada de contra-ataque, marcar o terceiro gol.

Próximos jogos

O próximo desafio do RB Leipzig na Champions também será em casa. O time alemão recebe o Estrela Vermelha no dia 25 de outubro, às 16h (de Brasília). No mesmo dia e no mesmo horário, o Manchester City vai à Suíça enfrentar o Young Boys.

