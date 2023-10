Barcelona vence Porto e mantém 100% de aproveitamento na Champions

O Barcelona deu um grande passo para a classificação para as oitavas de final da Champions. O clube catalão venceu o Porto por 1 a 0, nesta quarta-feira (4), no Estádio do Dragão, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo H. O atacante Ferran Torres, que substituiu Lewandowski ainda no primeiro tempo, garantiu o triunfo em Portugal. O Barça ainda teve o meia Gavi expulso nos acréscimos da partida, mas conseguiu segurar o resultado.

No entanto, apesar da vitória, os culés viram o Lewandowski deixar o campo com uma torção no tornozelo esquerdo e o polonês ainda será avaliado pelo departamento médico do clube.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos seis pontos no Grupo H da Champions e lidera a chave de forma isolada. Por outro lado, o Porto segue na vice-liderança com três pontos, e viu o Shakhtar Donetsk encostar na tabela após o clube ucraniano vencer o lanterna Antwerp também nesta quarta-feira.

Porto x Barcelona

Em uma primeira etapa equilibrada, ambas equipes criaram oportunidades de gol. No entanto, um erro na saída de bola do Porto foi fatal, e Ferran Torres, que havia saído do banco de reservas, balançou a rede nos acréscimos e o Barcelona foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0. O atacante espanhol, inclusive, entrou na vaga de Lewandowski, que lesionou o tornozelo esquerdo.

O equilíbrio prevaleceu no segundo tempo, mas o Porto criou as melhores chances. Os donos da casa conseguiram produzir mais após algumas alterações, enquanto o Barça tentava levar perigo nos contra-ataques. O Dragão teve esperanças por um empate após um pênalti marcado pelo árbitro em toque de mão João Cancelo dentro da área. Mas, o VAR anulou a marcação devido a um toque de braço de Eustáquio na origem da jogada. Além disso, poucos minutos depois Taremi acertou linda bicicleta para estufar as redes, mas o lance também acabou anulado, desta vez por impedimento. O Barcelona ainda teve o meia Gavi expulso nos acréscimos, mas conseguiu segurar a pressão final do Porto.

