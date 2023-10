Champions: Lazio vai à Escócia e vira para cima do Celtic

Nesta quarta-feira (4/10), pela segunda rodada do Grupo E da Champions, Celtic e Lazio se enfrentaram em Glasgow. Em jogo equilibrado, deu a Lazio: 2 a 1. Os escoceses largaram na frente com o atacante japonês Furuhashi. Mas a equipe italiana chegou ao gol ainda no primeiro tempo, com o uruguaio Vecino. Na etapa final, aos 51 minutos, no último ataque, Pedro fez o gol da vitória dos romanos.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Com o término da rodada, a liderança do Grupo E está com o Atlético de Madrid, com quatro pontos, assim como a Lazio (mas os espanhois à frente no número de gols marcados). O Feyenoord vem em seguida, com três. O time espanhol enfrentou os holandeses também nesta quarta-feira e venceu por 3 a 2. O Celtic tem zero

Celtic sai na frente, mas Lazio busca o empate

Em casa, o Cetic começou buscando impor o seu jogo, mas vendo a Lazio conseguir equilibrar as ações. Contudo, o time da casa chegou ao gol aos 12. O’Riley observou bem o posicionamento de Furuhashi, que bateu para colocar o Celtic na frente do placar. Entretanto, a Lazio manteve ao seu equilibrio. Aos 29, a Lazio foi ao ataque. Luis Alberto cobrou escanteio e Vecino cabeceou. Hart defendeu com o pé e rechaçou com as mãos. Porém, a bola já tinha passado a linha. Era o empate dos italianos.

Virada italiana no fim

No segundo tempo, os times fizeram boas jogadas ofensivas. Felipe Anderson criava as melhores oportunidades da Lazio. Já o Celtic tinha mais sucesso quando a bola chegava até O’Riley. A torcida no Celtic Park explodiu. Aos 37 minutos. Maeda fez um gol para o Celtic. Mas ele estava impedido e o tento foi anulado pelo VAR. Mas quem sorriu mesmo foi o torcedor da Lazio. Aos 51, Pedro escorou cruzamento de Guendouzi. Era a virada dos italianos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.