Newcastle goleia PSG e lidera o Grupo da Morte da Champions

Na tarde desta quarta-feira (4/10), o Newcastle recebeu o PSG, no St. James Park, no Norte da Inglaterra. O jogo foi pela segunda rodada do Grupo F da Champions e quem levou a melhor foi o dono da casa. Com ótimo futebol, anulando Mbappé e se aproveitando da pouca produtividade e da falha dos franceses, goleou por 4 a 1. Almirón, Burn, Longstaff e Scharr fizeram para os ingleses. Lucas Hernández descontou para os parisienses.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

O Newcastle vai aos quatro pontos, na liderança, já que deixa o PSG com três pontos. Milan e Borussia Dortmund, que também jogaram nesta quarta e empataram em 0 a 0, estão com dois pontos neste que é o Grupo da Morte da atual edição da Champions.

Marquinhos falha e PSG sai atrás

O jogo começou com o PSG com a bola e o Newcastle procurando jogar em velocidade e finalizando mais. Aos 18 minutos veio o primeiro gol do jogo, quando Marquinhos cometeu uma falha infantil. Na defesa do PSG e sob marcação alta, tentou um lançamento. Mas este foi na cabeça de Tonali, que tocou para Isaac. O atacante chutou para defesa parcial de Donnarumma. A sobra ficou com Almirón para fazer Newcastle 1 a 0.

Newcastle manda em campo

O PSG não estava bem e num escanteio Sheer quase ampliou. Os franceses não conseguiam chegar perto da área inglesa. Dessa forma, levaram o segundo gol. Numa confusão na área, Ugarte falhou e, tentando cortar, só não fez contra por causa de grande defesa de Donnarumma. A sobra ficou com o brasileiro Bruno Guimarães, que chutou para nova defesa do goleiro do PSG. De novo com a bola, o brazuca cruzou e Burn cabeceou. Donnarumma defendeu, mas já dentro do gol. Aos quatro minutos, o VAR analisou que não houve impedimento de Bruno Guimarães e confirmou o gol de Burn.

Goleada inglesa

No segundo tempo o PSG não voltou bem e logo levou o terceiro, numa finalização de Longstaff. Um gol de Lucas Hernández, após passe de Emery, aos dez minutos, e a entrada de Vitinha pouco depois, recolocaram o PSG no jogo. O time francês até passou a dominar. Mas o Newcastle, com a vantagem de 3 a 1, administrou o resultado e levou o torcedor à loucura aos 45 minutos. Afinal, Scharr acertou um chute incrível no ângulo. Goleada sobre o PSG neste que é o primeiro jogo em casa na Champions após duas décadas. Enfim, o coloca na ponta do grupo.

