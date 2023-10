Borussia e Milan empatam e se complicam na Champions

Borussia Dortmund e Milan empataram em 0 a 0 na tarde desta quarta-feira (4). As duas equipes, afinal, se enfrentaram no Signal Iduna Park (Alemanha), pela segunda rodada do grupo F da Champions League.

O jogo acabou sendo bem equilibrado. Os times, afinal, não abdicaram de atacar e construíram chances de perigo em campo. As duas equipes, no entanto, acabaram pecando na hora da finalização e tiveram dificuldades em acertar o gol.

Veja aqui a tabela de classificação da Champions

Borussia Dortmund e Milan, assim, seguem sem nenhuma vitória na Champions League e estão nas últimas posições do Grupo F. O Milan com dois pontos e o Dortmund, com um. Newcastle e PSG, portanto, são os primeiros colocados do “Grupo da Morte” neste momento. O time inglês goleou os pariensenses por 4 a 1 e estão com quatro pontos. O Paris tem três.

Cono foi o duelo entre Dortmund e Milan

O Borussia começou com mais volume de jogo em campo e construiu oportunidades de perigo com Malen, Bensebaini e Füllkrug. O Milan tentava construir jogadas, mas tinha dificuldades em impedir os ataques do adversário nos primeiros minutos.

A equipe italiana, no entanto, melhorou no fim do primeiro tempo e teve uma chance clara com Giroud, que chutou para fora. Em seguida, Theo Hernández ficou perto de marcar, mas também acabou errando na hora da finalização.

O Milan continuou pressionando no segundo tempo e quase marcou com Pobega nos primeiros minutos. Em seguida, Kobel fez uma bela defesa na finalização de Pulisic. O Borussia tentava ser dominante, mas não estava conseguindo encontrar espaços para atacar.

No fim do jogo, ambos cresceram de produção e foram em busca da vitória. O time alemão atacou com Bynoe-Gittens, Emre Can e Nmecha. A equipe italiana respondeu com Theo Hernández, Chukwueze e Reijnders. O jogo, no entanto, terminou empatado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.