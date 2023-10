Modelo que acusou CR7 de estupro tenta reabrir caso

A modelo americana Kathryn Mayorga, que acusou Cristiano Ronaldo de estupro, quer reabrir o caso, arquivado ano passado. Os advogados dela recorreram numa corte de apelação nos Estados Unidos.

Segundo agências de notícias dos EUA, os advogados de Kathryn querem uma indenização milionária de Cristiano Ronaldo. Num acordo que encerrou o caso, em 2010, o atacante do Al-Nassr pagou US$ 375 mil (R$ 1,92 milhão) a Mayorga. Aliás, o acerto previa um acordo de confidencialidade entre ambos.

Kathryn Mayorga acusa Cristiano Ronaldo de estupro em 2009, em Las Vegas. A ação arquivada, no entanto, só foi aberta em 2018, no Tribunal Federal de Nevada. No decorrer do processo, a modelo tentou incluir o acordo de confidencialidade como prova do estupro. O Tribunal, porém, rejeitou o pedido.

Os advogados de Kathryn Mayorga, porém, consideram um erro da Justiça e usam como argumento para anular o arquivamento e reabrir a ação. O pedido de reabertura será discutido pelos magistrados numa corte de apelação, com a participação da defesa de Cristiano Ronaldo. A decisão sobre os próximos passos, contudo, não deve acontecer nos próximos dias.

Mayorga tinha 25 anos quando conheceu Cristiano Ronaldo, em 2009, numa boate. O casal terminou a noite numa suíte de hotel. Na ação movida em 2018, a modelo alega que o jogador a violentou no hotel. Cristiano Ronaldo, porém, disse que o sexo foi com o consentimento dos dois.

