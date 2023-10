Bruno Guimarães dá show e ganha chocolate da torcida. Entenda

Nesta quarta-feira (4/10), o volante Bruno Guimarães foi um dos destaques da goleada do Newcastle por 4 a 1 sobre o PSG. Afinal, teve participação nas principais jogadas e o passe para o segundo gol. No fim, foi um dos mais ovacionados. E uma das ações da torcida para mostrar sua idolatria com o brasileiro é um fato inusitado: jogar chocolates no gramado. O próprio Bruno Guimarães explica.

“Uma vez a TV oficial do Newcastle foi gravar comigo e me perguntou sobre o que eu gosto. Disse que era chocolate, principalmente Kinder Ovo. Hoje a torcida fica jogando kinder ovos no gramado. E é claro que eu pego. É uma demostração de grande carinho”.

O Newcastle tem muitos astros. Mas Bruno Guimarães está no coração do torcedor. Afinal, o apoiador não chegou quando o time tinha os petrodóloares dos sauditas que fazem dele um dos mais ricos clubes do mundo. Sua contratação foi quando os Magpies sonhavam em não cair para a segundona. Dessa forma, o Brazuca ajudou o time a evitar este pesadelo.

Sobra até para o pai de Bruno Guimarães

“Foi a melhor decisão que tomei na vida. Quando assinei o objetivo era salvar o time do rebaixamento. Mas arrisquei. Naquela época sabia que se jogasse bem poderia ir para a Copa e consegui. E no Newcastle, para muitos já sou ídolo. Sobra até para o meu pai, que tira mais fotos do que eu com os torcedores”, brincou, mas lembrando que do atual elenco, apenas ele e o goleiro Trippier chegaram na época das vacas magras.

Sobre o 4 a 1 sobre o PSG, no primeiro jogo do Neswcastle em casa pela Champions após duas décadas, o brasileiro disse que foi uma partida quase perfeita tanto em campo quanto na torcida.

” O time todo jogou bem. Não teve um destaque especial. Todos mereciam ganhar o prêmio de melhor em campo. Fomos bem com e sem a bola. Mas é apenas o segundo jogo. Ainda tem muito caminho pela frente e estamos num grupo da morte. Uma vitória e um empate são importantes”, disse para completar:

“Contra o PSG foi ainda mais especial. Uma festa jamais vista por mim. O momento é especial e espero continar dando alegrias para a torcida”, disse Bruno Guimarães, que, se mantiver o futebol em alto nível, vai ter de abrir uma “granja de Kinder ovos” em Newcastle.

