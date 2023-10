Torcida do Cruzeiro faz protesto na entrada da Toca: ‘Time pipoqueiro’

Irritados com a fase atual do time, torcidas organizadas do Cruzeiro fizeram um protesto nesta quarta-feira (4), na portão de entrada da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e cobraram os jogadores.

Os jogadores estavam de folga até esta quarta-feira. Afinal, o time só volta a campo contra o Cuiabá, no dia 14 de outubro, portanto, na outra semana. Diante disso, a comissão técnica decidiu dar descanso aos atletas. No retorno, porém, eles foram pegos de surpresa com o protesto.

Aliás, é possível ver em vídeos nas redes sociais que torcedores conseguiram bloquear alguns carros e abordaram um jogador cuja identificação não foi possível. No entanto, os torcedores cobraram atitude do grupo. O lateral-esquerdo Marlon, no entanto, também foi parado e conversou com os torcedores do Cruzeiro.

O Cruzeiro optou por não se posicionar diante do protesto dos torcedores. A Polícia Militar, todavia, garante que não houve chamada para a ocorrência.

O receio da torcida do Cruzeiro é um retorno para a Série B. O time começou bem no Campeonato Brasileiro, mas caiu de rendimento e passou a perder posições. O time celeste aparece na 12ª colocação, com 30 pontos, quatro a mais do que o primeiro que abre a zona de rebaixamento.

