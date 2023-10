Semifinal da Copa Sul-Americana faz SBT desbancar Globo na audiência

O SBT, emissora de Silvio Santos, bateu a Globo durante o jogo que culminou na eliminação do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe paulista perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza na terça-feira (3), na Arena Castelão.

Durante todo o segundo tempo, entre 22h33 às 23h25, o SBT teve média de 16,57 pontos, 12% a mais que a rival. O pico da audiência ocorreu às 23h04, com 17,3 pontos, 23% a mais que a emissora carioca. A transmissão chegou em mais de 2 milhões de lares.

Ao considerar do primeiro ao minuto final do jogo, o SBT teve média de 15,9 pontos, quanto a Globo obteve média de 19. A Record ficou com 5,9 pontos, e a Band com 1,1.

Aliás, quem comandou a emoção da partida foi Cléber Machado, ex-narrador da Rede Globo.

O Forteleza classificou para a final da Copa Sul-Americana ao vencer o Corinthians, por 2 a 0. Os gols foram anotados por Yago Pikachu e Tinga. No duelo inicial, em São Paulo, há uma semana, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

O Fortaleza aguarda o vencedor de LDU, do Equador, e Defensa y Justicia, da Argentina, para saber quem será o adversário na decisão. O jogo será no dia 28 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

