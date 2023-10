Palmeiras x Boca Juniors: onde assistir, arbitragem e escalações

Palmeiras e Boca Juniors duelam nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Na partida de ida, na Bombonera, empate sem gols entre as equipes. Assim, quem vencer fica com a vaga para a final do torneio continental. Nova igualdade, aliás, leva a disputa para os pênaltis.

Onde assistir

A partida será transmitida ESPN e Star+

Como chega o Palmeiras

Abel Ferreira segue sem poder contar com apenas dois jogadores: o atacante Dudu, que operou o joelho e só deve retornar no segundo semestre de 2024, e o volante Atuesta, em fase final de transição física. Entretanto, todos os demais jogadores estão à disposição. O treinador, aliás, estuda a possibilidade de mudar o ataque do Palmeiras para a partida. Se isso ocorrer, Mayke deve retornar para a lateral direita. Assim, Luís Guilherme ou Endrick pode formar o trio ofensivo ao lado de Artur e Rony.

Como chega o Boca Juniors

Por outro lado, o técnico Jorge Almirón ainda não sabe se terá o seu elenco completo, Afinal, Nicolás Figal e Marcos Rojo estão lesionados e fazem tratamento intensivo para terem condições de jogo. O comandante relacionou todo o elenco para a viagem a São Paulo. Além disso, existe a expectativa de que a dupla esteja no time titular. De resto, a equipe deve ser muito parecida com aquela que empatou com o Verdão na Bombonera.

PALMEIRAS X BOCA JUNIORS

Semifinal da Libertadores – jogo de volta

Data e horário: 05/10/2023, 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

BOCA JUNIORS: Romero; Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Equi Fernández e Fabra; Medina, Pol Fernández e Barco; Cavani e Merentiel. Técnico: Jorge Almirón

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.