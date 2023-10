A duas horas de decisão, Beira-Rio é cercado com ‘Ruas de Fogo’

Mesmo a duas horas do começo de Internacional x Fluminense, nesta quarta-feira (4), o Beira-Rio já foi cercado por um incrível espetáculo da torcida colorada. As ‘Ruas de Fogo’, a recepção luminosa por parte dos torcedores, já coloria os arredores do estádio mesmo antes da chegada da delegação do time gaúcho à semifinal da Copa Libertadores. A fumaça dos fogos era tão grande que a visibilidade do lado de dentro do estádio ficou reduzidíssima, embora a festa fosse toda do lado de fora.





A festa dos colorados começou ainda no início da noite desta quarta. Mesmo com a bola rolando às 21h30, milhares já se aglomeravam na Avenida Padre Cacique, entrada principal do Beira-Rio. Já por volta das 18h30, as primeiras luzes vermelhas estavam acesas, dando início à festa. O trânsito, obviamente, esteve caótico já desde o fim da tarde. Quando a delegação colorada chegou, pouco depois das 19h30, foi o auge da comemoração.

A festa das ‘ruas de fogo’ é uma infração sujeita à multa, de acordo com a Conmebol, pelo uso de sinalizadores. Ainda assim, o espetáculo também aconteceu no Maracanã, antes do jogo de ida da semifinal. Embora o Inter esteja sujeito a multa, o clube já não desencoraja seus torcedores a realizarem o espetáculo pirotécnico, que já é comum há muitos anos antes de jogos importantes no Beira-Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.