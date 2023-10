Dirigente do Grêmio está otimista sobre renovação de Geromel

Embora o contrato do zagueiro Geromel com o Grêmio termine no fim do ano, o clube não tem pressa para resolver a situação. Ademais, a diretoria tricolor está otimista para a extensão do vínculo com o jogador, que atuou pouco neste ano devido a uma lesão. Nesta quarta-feira (4), o vice de futebol gremista Antonio Brum falou à imprensa sobre as chances de manter o zagueiro. De acordo com o dirigente, as conversas irão acontecer mais perto do fim do ano.

“A gente acha que tem uma vontade nossa e também do jogador, por tudo que ele já manifestou publicamente. Estamos focados nessa reta final de temporada e essas conversas devem evoluir. Se for da vontade do Geromel ficar, não acredito que teremos problemas para concretizar isso. Então, vamos evoluindo à medida que a temporada terminar”, afirmou.

Além de Geromel, o vice de futebol do Grêmio também falou sobre a eventual renovação do paraguaio Villasanti. O jogador tem vínculo até o fim do ano que vem, mas a diretoria pretende estender o vínculo do meio-campista desde já. De acordo com Antonio Brum, as primeiras conversas neste sentido já aconteceram:

“Conversamos com alguns atletas, o Villasanti é um deles, para estender o contrato. Não por estar acabando, mas porque queremos valorizar o jogador. Aqui no Grêmio, a gente busca sempre valorizar os que possuem um desempenho satisfatório, em vez de esperá-lo ser assediado. É tudo conversa, entender o atleta, estender o contrato, às vezes dar uma valorização salarial. E todos esses casos estão no debate. A torcida pode ficar tranquila pois estamos bem atentos a todas essas situações”.

