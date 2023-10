Saiu a escalação do Inter: Coudet repete time que empatou no Maracanã

Eduardo Coudet definiu a escalação do Internacional para o jogo de daqui a pouco contra o Fluminense pela semifinal de volta da Copa Libertadores. O técnco argentino repetirá, portanto, a equipe que empatou em 2 a 2 com o Fluminense na semana passada, no Maracanã.

Assim, o Colorado vai a campo com Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Johnny; Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia.

A expectativa é de cerca de 50 mil torcedores no estádio. Após serem desfalques no jogo do fim de semana pelo Brasileirão, Rochet e Johnny retornam para este jogo decisivo.

Internacional e Fuminense se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, e o vencedor assegura vaga na decisão do torneio continental. No Rio de Janeiro, os gols do Inter foram anotados por Mallo e Alan Patrick.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.