LDU segura Defensa y Justicia e encara o Fortaleza na final da Sul-Americana

A LDU está na final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time equatoriano segurou a pressão do Defensa y Justicia no Estádio Ciudad de Lanús ao empatar sem gols e carimbou o seu passaporte para a grande decisão.

A final do torneio continental será disputada contra o Fortaleza. O jogo acontece no dia 28 de outubro, no Uruguai.

O jogo

Após vencer a ida por 3 a 0, a LDU entrou em campo mais defensiva e no intuito de segurar o ímpeto do rival, que contava com o apoio da torcida.

Diferente do primeiro encontro, o Defensa y Justicia se lançou ao ataque e, logo de cara criou duas chances no mesmo lance. Na primeira a trave salvou. No rebote, Togni bateu para fora.

Mesmo com a forte marcação dos equatorianos, o Defensa não abria mão do seu jogo e pouco apelou a bola parada. Na troca de passes, os chutes de fora da área davam trabalho ao goleiro Domínguez.

Na etapa final a pressão dos argentinos continuou e a tentativa era encurralar os equatorianos, mas sem muito sucesso.

Aos poucos, a LDU conseguiu conter as investidas e administrou sem maiores problemas a sua classificação.

Ao Defensa y Justicia, coube reconhecer a superioridade do rival na eliminatória e sair de campo aplaudido pelo torcedor.

