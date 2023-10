Com Guga e Alexsander, Fluminense está escalado para enfrentar o Inter

O Fluminense está pronto para ir em busca da tão sonhada presença na decisão da Copa Libertadores. Sem poder contar com Samuel Xavier, expulso no jogo de ida da semifinal em que terminou em 2 a 2, o técnico Fernando Diniz escalou Guga, reserva imediato para a lateral direita. Outra mudança é a saída do atacante John Kennedy para a entrada de Alexsander a fim de reforçar o meio-campo.

Desse modo, o Tricolor vai a campo com Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano.

A expectativa é de cerca de 50 mil torcedores no estádio, empurrando o Inter diante do Tricolor das Laranjeiras. Nino, Felipe Melo e John Kennedy estão pendurados e podem ser desfalques em uma eventual final.

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, e quem vencer garante vaga na decisão do torneio continental. No Maracanã, os dois gols do Fluminense foram marcados pelo artilheiro Germán Cano.

