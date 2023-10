Justiça suspende fundo milionário para a Liga Forte Futebol

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, nesta quarta-feira (4), o fundo da empresa XP, anteriormente aberto para a compra de direitos de TV dos clubes da Liga Forte Futebol (LFF). De acordo com decisão juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial, houve propaganda enganosa por causa da utilização de escudos de clubes da Libra, não da LFF. Entretanto, como a decisão é liminar, ainda cabe recurso.

O fundo, chamado Sports Media Futebol Brasileiro Advisory, serve para captar até R$ 800 milhões, afim de comprar direitos de TV do Brasileirão a partir de 2025. A Liga Forte Futebol tem clubes como Fluminense, Botafogo, Vasco, Internacional e Athletico-PR. Entretanto, a propaganda do fundo mostrava escudos de todos os clubes das Séries A e B. Inclusive, alguns ligados à Libra, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras.

Dessa forma, a Libra entrou com uma notificação contra a Liga Forte Futebol, por uso indevido dos símbolos. O envio foi à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Dessa forma, a captação dos investimentos segue suspensa até a divulgação de um novo material publicitário. O juiz entende que, assim, não há risco do contratante ser “induzido (…) a acreditar que todos os times participam da Liga”.

