Marcelo celebra classificação do Fluminense e diz que mérito é de Diniz

O Fluminense está na final da Copa Libertadores 2023. Foi com emoção, mas o Tricolor bateu o Internacional por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, para conquistar a vaga. E após a partida, o lateral-esquerdo Marcelo celebrou a classificação.

“Desde o primeiro jogo a gente sabia o que queria e nosso objetivo era chegar na final. Eu acho que hoje é um dia muito importante não só para mim, mas para minha família, para os torcedores. A gente chegou aqui desacreditado pelas pessoas de fora, mas os torcedores de verdade estavam com a gente dentro de campo, a gente sentiu essa energia. Nenhum jogo na Libertadores foi fácil. E a gente sabia que ia ser muito difícil hoje. E mais uma vez a gente provou que o Fluminense é time de guerreiros. A gente saiu perdendo, a gente conseguiu dar a volta por cima e conseguiu ganhar. Mesmo num campo tão difícil, com um rival tão difícil que é o Inter, com a história que tem. Mas o Fluminense também merecia estar nesta final”, disse o camisa 12 à “Globo”.

Para o ala, o mérito é do técnico Fernando Diniz. Marcelo disse que a equipe se preparou para este momento, mas enalteceu a postura e coragem do treinador, que colocou a equipe para frente em busca do resultado.

“A gente tinha passado por outros jogos assim, mas não era semifinal. Então a gente sabia mais ou menos como funcionava. A gente teve que teve que ter equilíbrio, paciência, inteligência para jogar. Tudo isso a gente botou em prática, a gente treinou. O que eu quero dizer que é tudo a culpa do Diniz. Tudo é culpa dele”, finalizou.

