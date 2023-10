Cano diz que Fluminense deixou tudo em campo por vaga na final da Libertadores

O artilheiro da Copa Libertadores deixou sua marca mais uma vez. Foi dos pés de Germán Cano que o Fluminense conquistou a vitória sobre o Internacional, nesta quarta-feira, por 2 a 1, para garantir a vaga na decisão do torneio continental. Após a partida, o argentino falou sobre o momento.

“É muito lindo. A gente deixou tudo dentro do campo, enfrentamos um rival muito forte. Estávamos atrás no placar, mas não deixamos de acreditar nunca. É um time de guerreiros mesmo. Estamos muito felizes de chegar nesta final. A gente aproveitou a situação do gol, e graças a Deus conseguimos virar e chegar na final”, declarou o camisa 14.

Agora com 12 gols no torneio eliminatório, o argentino, que é artilheiro isolado da competição, vai em busca do título. Ele falou sobre a atuação da equipe, especialmente no segundo tempo, e disse que Fernando Diniz acertou ao colocar o time para frente.

“Sim (acerto nas mudanças de Diniz), a gente precisava de novo ânimo para buscar o placar. No segundo tempo jogamos melhor e conseguimos fazer os gols”, finalizou Cano.

Com o gol marcado diante do Internacional, Cano chegou a 15 gols pelo Fluminense em jogos de Libertadores. Ele igualou marca de Fred e agora, junto do ex-camisa 9, é o maior artilheiro tricolor na competição da Conmebol.

