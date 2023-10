Torcida do Fluminense lota Laranjeiras e faz festa com vaga na final da Libertadores

O Fluminense contou com o apoio de 4 mil torcedores no Beira-Rio para garantir a classificação para a final da Libertadores, mas a energia partiu de outros lugares também. Na sede do clube, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro, a torcida fez a festa com milhares de pessoas assistindo à partida.

Segundo o clube, cerca de 5 mil pessoas estiveram no local e viram por telões os gols de John Kennedy e Germán Cano na reta final do jogo. Além da festa da torcida, o cantor Gross e DJ Laura Atalla embalaram a festa dos tricolores.

Classificado para a decisão, o Fluminense agora aguarda para saber quem será seu adversário. Nesta quinta-feira, Palmeiras e Boca Juniors (ARG) fazem o segundo jogo da outra semifinal. Na ida, empate em 0 a 0 em Buenos Aires.

Esta é apenas a segunda vez que o time carioca chega na decisão da Libertadores. Há 15 anos, em 2008, o Flu disputou a final contra a LDU (EQU), mas acabou derrotado nos pênaltis.

O torcedor do Fluminense, ao longo da temporada, tem cantado que “chegou a hora de ganhar a Libertadores”. O hit que embalou a equipe poderá ser eternizado no dia 4 de novembro, no Maracanã.

