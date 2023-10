Eduardo Coudet fala em ‘dor e raiva’ após eliminação do Inter

O técnico Eduardo Coudet estava bastante abatido após a derrota do Internacional para o Fluminense, nesta quarta-feira (4). O resultado culminou na eliminação colorada da Libertadores da América, mesmo depois do time abrir 1 a 0 e estar vencendo até os 36 minutos do segundo tempo. O técnico falou sobre a derrota, mas principalmente do sentimento de dor e raiva pela perda da vaga na final:

“Até o primeiro gol deles, o Fluminense não tinha criado nenhuma grande ocasião de gol. Então, simplesmente, fica uma grande dor e uma grande raiva por causa da decepção de todos nós e também a dos torcedores. Tínhamos o sonho de conquistar a Copa Libertadores mais uma vez. Nos custou muito chegar até aqui, o que mais posso dizer nesse momento?”.

Em relação ao jogo, Eduardo Coudet fez uma análise no mesmo caminho da de Renê, logo após o jogo. De acordo com o treinador, o Internacional teve mais chances de gol, mas não conseguiu sair com a vitória. Ele creditou à má sorte a eliminação desta quarta-feira:

“A análise que posso fazer é de que fizemos o jogo que tínhamos planejado. Tivemos muitas possibilidades de matar o jogo, mas não conseguimos. O Fluminense chutou duas bolas no nosso gol e converteu as duas. Acho que tivemos muita má sorte, foram 17 finalizações, muitas chances de gol. Assim, foi embora o sonho de todos nós, dos torcedores… Foi uma festa incrível, que queríamos coroar com a classificação”.

