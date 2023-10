Diniz define título da Libertadores como ‘sonho’ no Fluminense

O Fluminense está na final da Libertadores 2o23. E conquistar o troféu mais importante da América do Sul é sonho do clube. É o que garantiu o técnic0 Fernando Diniz. Após a vitória sobre o Internacional, em entrevista coletiva, o comandante tricolor falou sobre a classificação e a chance de ser campeão.

“É o sonho que todo mundo fala. É o sonho de conseguir o máximo que possamos conseguir juntos. Sonhamos juntos. Vamos continuar sonhando”, declarou o treinador.

Sobre a partida, Diniz afirmou que o Tricolor errou bastante, mas que a classificação foi merecida pela coragem da equipe. Segundo ele, o Fluminense agora vai trabalhar para estar melhor na decisão.

“Erramos mais do que no Maracanã e vencemos o jogo. Existe um componente emocional. O time foi extremamente merecedor dessa vitória. Nos arriscamos, jogamos para cima. Marcamos alto quase que o tempo todo no Maracanã. Essa vaga é extremamente merecida. Vamos corrigir erros táticos e técnicos, erramos mais do que devíamos. O comportamento de gana, de vencer o jogo, de representar essa torcida é o nosso trunfo”, disse.

Diniz falou sobre sua volta ao Fluminense no ano passado e se declarou ao clube. O treinador afirmou que está construindo uma história bonita, mas que ainda quer mais.

“Quando saí daqui, senti que uma hora ia acabar voltando e voltei. Sinto que estou construindo uma história cada vez mais bonita. Não acho que terminou, se não ia embora amanhã. Independentemente do adversário que a gente tiver, será tarimbado, dificil, para ser campeão da Liberadotes. Agora é se preparar para o jogo do fim de semana”, afirmou.

RECONHECIMENTO DE MARCELO

Na saída de campo após a partida, o lateral Marcelo afirmou que a “culpa” da classificação era de Diniz. Para o camisa 12, o treinador merecia os méritos pela coragem e pela postura. O treinador agradeceu as palavras do ala, mas enalteceu todo o grupo.

“Agradeço as palavras do Marcelo, mas a classificação teve muitos culpados. Os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. Especialmente nos jogos que tivemos um a menos, como contra o Argentinos Juniors. Na semana passada contra o Internacional. Eles mostraram a grandeza. Aqui hoje também. Tivemos dificuldades, saímos perdendo num gol de bola parada, tivemos coragem. Foi uma vitória extremamente justa, da união, da coragem. Vitória da convivência. Um time que sabe viver junto. É um time de grandes campeões, de grandes homens. Não é um time de sênior. É um time de grandes homens. O Inter tem um grande técnico, grande time, grande torcida. Na final, vamos ter 50% de chances como o nosso adversário. Como Boca Juniors ou Palmeiras. Claro que jogar no seu estádio ajuda, mas não determina. Mostramos isso no Beira-Rio. Vamos curtir, mas não muito porque domingo tem clássico”, frisou.

