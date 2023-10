Palmeiras busca espantar fantasma contra o Boca Juniors na Libertadores; entenda

Vale vaga na final Copa Libertadores 2023. Nesta quinta-feira (5), o Palmeiras recebe o Boca Juniors-ARG pelo jogo de volta da semifinal e vai em busca de um feito inédito. Afinal, o Verdão jamais levou a melhor contra o rival em eliminatórias no torneio continental.

Depois do empate sem gols na semana passada, em Buenos Aires, o Palmeiras joga por uma vitória simples nesta quinta-feira. Em caso de igualdade no marcador ao final dos 90 minutos, porém, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. O que, aliás, não traz boas recordações para os palmeirenses.

Das três vezes que enfrentou o Boca Juniors em mata-mata de Libertadores, o Palmeiras decidiu nos pênaltis em duas delas. Em ambas, saiu derrotado. O outro confronto foi decidido com uma derrota e um empate. E o Jogada10 relembra a seguir.

Libertadores-2000

Campeão sul-americano em 1999, o Palmeiras defendia o título na temporada seguinte. O Verdão chegou à decisão contra o Boca Juniors, mas a equipe de La Bombonera foi quem soltou o grito de campeão.

No jogo de ida, na Argentina, as equipes empataram em 2 a 2. Na volta, no Morumbi, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, o goleiro Córdoba pegou as cobranças de Asprilla e Roque Jr para sair como herói.

Libertadores-2001

No ano seguinte ao vice-campeonato palmeirense, os clubes se enfrentaram pela semifinal, a exemplo de agora. Assim como na temporada anterior, argentinos e brasileiros empataram em 2 a 2 na ida. Na volta, no Palestra Itália, nova igualdade com o mesmo placar, e a vaga foi para as penalidades máximas.

O goleiro Córdoba, desta vez, pegou apenas uma cobrança, justamente do craque do Palmeiras: Alex. Além dele, o paraguaio Arce, outro destaque da equipe, também perdeu, em finalização no travessão. Na final, os argentinos venceram o Cruz Azul (MEX), também nos pênaltis, e levantaram o troféu.

Libertadores-2018

A última vez em que Palmeiras e Boca Juniors se cruzaram em mata-mata de Libertadores foi em 2018, também na semifinal. Desta vez, porém, o time paulista sequer conseguiu levar a disputa para os pênaltis.

No jogo de ida, na La Bombonera, Benedetto brilhou e marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 já na reta final. No duelo de volta, contudo, no Allianz Parque, o empate em 2 a 2 eliminou o Alviverde. Luan e Gustavo Gómez fizeram para o Palmeiras, e Ábila e Benedetto marcaram para os xeneizes.

Outros confrontos

Além dos duelos eliminatórios, o Palmeiras tem outras quatro partidas com o Boca Juniors na Libertadores. Mas ambas pela fase de grupos. Os primeiros encontros foram em 1994, com goleada brasileira por 6 a 1 em casa e derrota por 2 a 1 na Argentina. No ano de 2018, quando acabou eliminado, os clubes tiveram duelo também na primeira fase. Em São Paulo, empate em 1 a 1. Em Buenos Aires, porém, vitória palmeirense por 2 a 0.

Apesar de nunca ter levado a melhor em duelos eliminatórios pela Libertadores, o Palmeiras já eliminou o Boca Juniors uma vez. Mas pela antiga Copa Mercosul. Nas quartas de final da edição de 1998, o time paulista venceu por 3 a 1 na ida, e, na volta, empatou em 1 a 1. Ao final do torneio, o Verdão sagrou-se campeão sobre o Cruzeiro.

