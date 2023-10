Nova comissão técnica, Lucio Flavio e Carli falam pela primeira vez no Botafogo

De comissão técnica nova, o Botafogo parte para a reta final do Campeonato Brasileiro atrás do gás que faltou nas últimas rodadas. O interino Lucio Flavio, ex-meia alvinegro na década retrasada, falou pela primeira vez após a troca de comando (o português Bruno Lage foi demitido). O auxiliar defendeu o grupo de jogadores e disse que o foco é ter um rendimento maior para manter a liderança.

“Como já faço parte dessa comissão permanente do clube, (o desafio) é ampliarmos nosso foco nessa permanência na liderança. Sabemos que todas as equipes que estão em disputa buscam essa referência no Botafogo, mas pela capacidade, pela força que o grupo tem, temos que dar aos jogadores as condições para que possam cada vez mais despontar e fazer o trabalho deles ter um rendimento cada vez maior. Acreditamos muito no grupo de jogadores”, afirmou Lucio Flavio, à BotafogoTV.

O treino de quarta-feira, aliás, já teve o interino de 44 anos à frente, com o ex-zagueiro Joel Carli como auxiliar. Recém-aposentado, o argentino assumiu o cargo de coordenação na transição das categorias base, mas se juntou à comissão técnica a pedido dos ex-companheiros.

“Antes de qualquer coisa, quero agradecer ao (diretor) André Mazzuco e toda a direção por essa confiança que depositaram em mim. Como falei no meu jogo de despedida, sempre que o Botafogo precisar de mim estarei aqui para ajudar. Conheço todo o grupo de jogadores, estafe, comissão, sei o quanto se entregam, o quanto se dedicam, o comprometimento que tem. É uma honra trabalhar e ajudar o Lucio Flavio e agora é momento de trabalhar muito e falar pouco em busca dos nossos objetivos”, declarou Carli, que chegou ao Glorioso em 2016.

Diretor do Botafogo confia na dupla

A princípio, o Botafogo ainda trata a dupla como interina em menções nos canais oficiais, mas a tendência é que eles permaneçam até o fim do ano. Portanto, o diretor de futebol da SAF, André Mazzuco, tratou de mostrar confiança no potencial de trabalho desta parceria. O foco, dessa forma, é recuperar a boa fase e garantir o título do Brasileirão. Afinal, ainda são sete pontos de vantagem sobre o vice-líder.

“Sabemos o que queremos, o Botafogo tem muito clara essa briga pelo título, é o que queremos até o final. Temos plena confiança no Lucio, que participou muito do processo de transição na saída do Luís Castro, junto com o Cláudio Caçapa, e se torna um auxiliar técnico da casa. É um profissional que tem uma ótima relação com os atletas, conhece muito o clube, conhece nosso momento e tem totais condições. Além do Lucio, trouxemos o Carli, que já está envolvido com o profissional do clube desde que saiu dos gramados, já se capacitou e está se capacitando e não tenho dúvida de que vai ajudar muito o Lucio nesse processo”, acredita Mazzuco, que acrescentou:

“É um grupo que sabe bem o que quer, com jogadores comprometidos, um estafe de muita importância e entendemos que na sequência do campeonato há confiança total em quem vai tocar o trabalho e fazer esse trabalho conosco”.

O próximo jogo do Botafogo é justamente um clássico contra um arquirrival. O Fluminense, por sinal, acaba de se classificar para a final da Libertadores em um duelo desgastante em Porto Alegre e pode escalar alguns reservas no Maracanã, domingo, às 16h.

