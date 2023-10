Fluminense é recebido com muita festa após classificação para final

O Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (05), com muita festa. Cerca de 150 tricolores madrugaram e foram receber o elenco, após a heroica classificação para a final da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (04), no Beira-Rio e avançou para a grande decisão.

Na chegada, os jogadores foram até a torcida para agradecer o apoio. Aliás, John Kennedy e Cano foram os mais festejados. Ainda na festa, os torcedores cantaram músicas de apoio e provocaram os rivais cariocas. Por fim, o lateral-direito Guga, que substituiu Samuel Xavier suspenso, tentou descrever a emoção naquele momento.

“Eu confesso que a ficha ainda não caiu, a adrenalina não passou. É algo especial para mim, para a minha família, para o nosso grupo, para todos os tricolores. A expectativa era alta para essa temporada. Falta pouco. Mas temos que manter os pés no chão e o foco. A festa foi incrível. Está todo mundo em êxtase”, falou Guga.

Favoritismo do Fluminense na final?

Agora, o Fluminense aguarda para saber quem será o seu adversário na grande final da Libertadores. Palmeiras e Boca Juniors duelam nesta quinta-feira, no Allianz Parque. O duelo de ida, na Bombonera, acabou empatado em 0 a 0. Quem vencer, avança para a decisão para encarar o Tricolor Carioca. Guga descartou ter um favorito no dia 4 de novembro.

“Favoritismo numa final é difícil de falar. Mas realmente, dentro de casa, diante do nosso torcedor, será especial. Mas falar em favoritismo numa final de libertadores é difícil. Não tem favorito. Mas contamos com a energia da torcida para ser algo a mais para que a gente possa levantar a taça”, finalizou o lateral.

