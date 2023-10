Dudu ressalta força do elenco do Palmeiras, antes do duelo contra o Boca

O Palmeiras encara o Boca Juniors nesta quinta-feira (05), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Verdão terá que buscar a vaga para sua terceira final em quatro anos, sem um dos seus principais jogadores. Afinal, o atacante Dudu segue sua recuperação de uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só vai voltar aos gramados em 2024.

Contudo, o atacante não deixa de estar apoiando seus companheiros no principal jogo da temporada até aqui. O atacante fez questão de ressaltar a força do elenco palmeirense e acredita que o Allianz Parque pode fazer a diferença. Mas não garantiu sua presença no estádio para o confronto.

“Obviamente, queria estar dentro de campo, lutando ao lado de meus companheiros, mas, infelizmente, não posso. Só que eu confio, demais, nesse grupo. Nosso elenco é muito forte e, por diversas vezes, já provou do que é capaz. Hoje, será uma noite especial e tenho certeza de que o Allianz Parque estará lotado e a nossa torcida nos empurrará do primeiro ao último minuto. Juntos, conseguiremos fazer um bom jogo. Ainda não sei, mas farei um esforço tremendo para ir ao jogo e me juntar à torcida para empurrar o nosso Verdão”, falou Dudu.

Como anda a recuperação de Dudu?

A boa notícia é que o jogador vem evoluindo bem, e o corpo segue respondendo de forma positiva a todas as etapas do tratamento, estipulado pelo departamento médico do clube. A partir da sexta semana, aliás, a projeção é a de que ele possa voltar a apoiar o pé no chão.

“Sei que essa é uma recuperação lenta e tenho que ter muita paciência, mas tudo vem dando certo. No começo, é difícil, doloroso e o fato de não poder colocar o pé no chão complica um pouco a rotina. Mesmo assim, sigo direitinho todas as orientações que os médicos do clube têm me passado. Cada dia que passa, sinto que estou melhor e que o meu corpo está respondendo super bem. Cada etapa é super importante e preciso ter bastante paciência. Graças a Deus, o Palmeiras tem uma das melhores estruturas do mundo e profissionais super competentes. Todos estão me dando o melhor suporte e atenção e, do fundo do coração, gostaria de agradecer a cada um deles. Sem essa ajuda e atenção, a recuperação seria, ainda mais, difícil”, finalizou o atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.