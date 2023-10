Vini Jr presta depoimento e confirma ter sofrido insultos racistas

O atacante do Real Madrid Vini Jr. prestou depoimento, nesta quinta-feira (5), sobre o processo aberto de insultos racistas que o jogador sofreu no jogo contra o Valência, pelo Campeonato Espanhol, fora de casa, durante o fim da temporada passada.

De acordo com a agência de notícias “EFE”, o brasileiro confirmou ter sofrido ataques no jogo. Ele afirmou. também, seguir com o processo judicial. Segundo a imprensa espanhola, Eder Militão também vai prestar depoimento nos próximos dias sobre o mesmo tema.

Os advogados dos três acusados estiveram no local. Um deles, no entanto, afirmou que “Vinícius teve atitude arrogante e que a “provocação é inerente ao futebol”. Representantes da La Liga e do Real Madrid também acompanharam o depoimento do jogador.

Relembre o caso de Vini Jr

Afinal, o atacante do Real Madrid sofreu insultos racistas no duelo contra o Valência, em maio de 2023. Irritado, ele reagiu e foi expulso pelo árbitro da partida. Após o jogo, o atleta fez uma montagem com vários vídeos de torcedores de Atlético de Madrid, Valladolid, Mallorca e Barcelona. Todos, claro, cometendo injúria racial.

O caso, aliás, teve grande repercussão pelo mundo, sobretudo no Brasil. Clubes e jogadores se manifestaram publicamente. Até o governo brasileiro entrou no caso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.