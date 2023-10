Felipão muda de patamar no Atlético e pode ter sequência em 2024

O crescimento apresentado pelo Atlético nos últimos jogos é claro. O Galo, aliás, é líder do returno do Campeonato Brasileiro. E o atual momento faz com que a diretoria comece a planejar a sequência de Luiz Felipe Scolari em Belo Horizonte.

Inicialmente, o trabalho de Felipão assustou. Afinal, a sequência ruim sem vitórias contemplou mais de 10 jogos sem vencer. O treinador balançou e só não foi demitido porque o clube não queria arcar com a multa.

No entanto, a situação passou a ser analisada novamente, afinal, o crescimento foi grande. Os “4Rs”, gestores que comandam o futebol do clube e que serão os donos da SAF atleticana, já analisam a sequência. Aliás, Felipão tem o apoio do diretor de futebol, Rodrigo Caetano.

Aliás, Felipão não conta com apoio somente dos cartolas. O grupo também gosta do trabalho do veterano. Os atletas entendem que Scolari conseguiu unir o vestiário e melhorou o ambiente.

O returno do Campeonato Brasileiro tem sido excelente para o Atlético. Afinal, o time tem 13 pontos em seis partidas. O Galo ficou mais sólido defensivamente, fruto de um jogo com dois volantes de mais pegada, além de dar liberdade para os homens de frente.

Atualmente, o Galo tem 40 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e está na sexta colocação, a quatro pontos do G4.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.