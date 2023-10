São Paulo se prepara para comprar percentual de Beraldo

Após renovar o contrato com Beraldo até agosto de 2028, o São Paulo busca aumentar seu percentual nos direitos econômicos do atleta. O Tricolor tem 60% dos direitos do defensor, enquanto 20% pertence ao XV de Piracicaba, e o restante pertence ao próprio jogador.

Com Beraldo sendo monitorado por grandes clubes da Europa, o São Paulo gostaria que seu percentual aumentasse, para conseguir lucrar ainda mais em uma possível venda. A intenção do clube é adquirir a porcentagem do XV de Piracicaba. O Tricolor já tentou comprar a parte do clube do interior, mas não obteve sucesso. Contudo, nas próximas semanas, a diretoria deve fazer uma nova investida.

Beraldo foi um dos mais assediados da última janela de transferências ao lado de Pablo Maia. O São Paulo decidiu segurar o defensor visando o título da Copa do Brasil e conseguiu colher os frutos. Além da taça, o jogador foi eleito o melhor zagueiro da competição, ao lado de Fabrício Bruno, do Flamengo.

Na última janela, um clube da Inglaterra, de nome não revelado, ofereceu R$54 milhões ao São Paulo, para levar o defensor, mas recusada pelo clube. Mesmo com o novo contrato, o Tricolor entende que o zagueiro será muito assediado quando a janela de transferência se abrir. Contudo, o Soberano não deve vender barato.

Beraldo teve passagem de sucesso pela base do Tricolor que o levou a promoção ao profissional. O jovem defensor aproveitou a oportunidade e ganhou espaço na equipe principal na atual temporada. Assim, assumiu a titularidade e já soma 42 partidas, com um gol anotado.

